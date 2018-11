"Champions". FC Porto pode ficar a um ponto dos "oitavos"

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Nov, 2018, 09:58 / atualizado em 06 Nov, 2018, 09:59 | Liga dos Campeões

Caso triunfem na quarta jornada, repetindo a vitória na casa de Manuel Fernandes e Éder (3-1), os campeões nacionais ficam a um empate dos "oitavos" ou a dois pontos, caso alemães e turcos empatem ou o conjunto de Istambul vença.



Triunfando, e aconteça o que acontecer em Gelsenkirchen, o palco onde o FC Porto se sagrou campeão da Europa em 2004, os "dragões" garantem, também, a manutenção da liderança no agrupamento, que pode ser determinante para os "oitavos".



Após três jornadas, os azuis e brancos lideram o Grupo D, com sete pontos, mais dois do que o Schalke 04 e três face ao Galatasaray, sendo que a formação de Moscovo, que partiu como cabeça de série, é lanterna-vermelha, sem qualquer ponto.



O FC Porto procura assegurar a terceira presença consecutiva nos oitavos de final, fase da prova em que caiu perante a Juventus, em 2016/17, e o Liverpool, na época passada, dois conjuntos que viriam a perder as respetivas finais.



Depois de um empate a abrir a fase de grupos, na visita aos alemães (1-1), e das vitórias na receção aos turcos (1-0) e em Moscovo, o grupo está ao alcance da equipa de Sérgio Conceição, que venceu os últimos cinco jogos em todas as provas.



O último triunfo, no sábado, na visita ao Marítimo (2-0), manteve os portistas na liderança do campeonato, a par do Sporting de Braga, sendo que o encontro europeu antecede precisamente a receção aos minhotos, marcada para o próximo sábado.



Para a receção aos russos, Sérgio Conceição volta a não contar com os pontas de lança Vincent Aboubakar e Soares, o primeiro devido a lesão e o segundo porque o FC Porto resolveu não o inscrever para a fase de grupos da competição.







No lançamento do encontro o treinador dos portistas limitou-se a constatar o óbvio ao dizer que espera dificuldades frente à equipa russa.













O futebolista português Éder acredita que o Lokomotiv Moscovo ainda tem uma palavra a dizer nas contas do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, considerando, para tal, ser "fundamental" vencer no Dragão.















O encontro entre o FC Porto e o Lokomotiv está marcado as 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem do italiano Davide Massa.





O desafio terá relato na Antena 1 com o jornalista Pedro Ferreira, a reportagem de Cláudia Martins e os comentários de Manuel Queiroz.