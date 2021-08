"Champions". Sporting, FC Porto e Benfica conhecem adversários na fase de grupos





O Sporting, enquanto campeão nacional, integra o pote 1 , juntamente com Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern Munique, Inter Milão, Lille, todos campeões nos respetivos países, Chelsea, vencedor da edição anterior da prova, e Villarreal, que venceu a Liga Europa 2020/21.



À exceção do Sporting, qualquer uma das outras sete formações do pote 1 poderá ser adversária de FC Porto (que teve acesso direto) e Benfica (vencedor da terceira pré-eliminatória e do "play-off"), o mesmo sucedendo com os emblemas do pote 2, do qual também sairá um dos oponentes dos ‘verdes e brancos’.



Embora os campeões sejam integrados no pote 1, o segundo pote tem verdadeiros "tubarões", seis dos quais ex-vencedores da competição, como são Real Madrid, FC Barcelona, Juventus, Manchester United, Liverpool e Borussia Dortmund, aos quais se juntam Paris Saint-Germain e Sevilha.



No pote 3, FC Porto e Benfica estarão acompanhados de Ajax, Shakhtar Donetsk, Leipzig, Salzburgo, Atalanta e Zenit, pelo que não podem defrontar nenhuma destas formações, ao contrário do Sporting, que terá pelo caminho um desses seis clubes.



Já o pote 4 , o último a ser sorteado, integra Besiktas, Dínamo Kiev, Clube Brugge, Young Boys, AC Milan, Malmo, Wolfsburgo e Sheriff, todos eles elegíveis para serem adversários do trio luso. Quatro anos depois, Portugal volta a ter três equipas na fase de grupos da prova milionária, cujo sorteio se realiza a partir das 17h00 (hora de Lisboa), em Istambul, na Turquia., enquanto campeão nacional, integra o, juntamente com, todos campeões nos respetivos países,, vencedor da edição anterior da prova, e, que venceu a Liga Europa 2020/21.À exceção do Sporting, qualquer uma das outras sete formações do pote 1 poderá ser adversária de FC Porto (que teve acesso direto) e Benfica (vencedor da terceira pré-eliminatória e do "play-off"), o mesmo sucedendo com os emblemas do pote 2, do qual também sairá um dos oponentes dos ‘verdes e brancos’.Embora os campeões sejam integrados no pote 1, otem verdadeiros "tubarões", seis dos quais ex-vencedores da competição, como são, aos quais se juntamNoestarão acompanhados de, pelo que não podem defrontar nenhuma destas formações, ao contrário do Sporting, que terá pelo caminho um desses seis clubes.Já o, o último a ser sorteado, integra, todos eles elegíveis para serem adversários do trio luso.