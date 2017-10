Clayton antevê dificuldades para o FC Porto em Leipzig

Mário Aleixo - RTP 17 Out, 2017, 12:26 / atualizado em 17 Out, 2017, 12:44 | Liga dos Campeões

O FC Porto defronta o Leipzig, a partir das 19h45, com o jogo a ter transmissão direta na RTP 1 e relato na Antena 1.



O ex-médio de ataque da equipa dos “dragões” admitiu que o jogo será difícil e explicou: “Os alemães formam uma equipa forte, coesa que defende bem e faz transições rápidas. Estão com índices de confiança elevados mas confio que o FC Porto possa trazer um bom resultado da Alemanha”.





O antigo futebolista, de 42 anos, sabe qual é a receita para o sucesso e revelou-a: “Eu acho que o Sérgio Conceição manterá a estratégia utilizada no jogo com o Mónaco. A expetativa é boa”.Clayton não esqueceu a única baixa na equipa portista. Soares está lesionado e o ex-“dragão”, em declarações à jornalista Cláudia Martins, lamentou a falta do avançado: “É um jogador de quem eu gosto muito, tem veia goleadora, espera-se dele que a qualquer momento faça uma grande jogada mas espero que o substituto o faça esquecer”.O antigo futebolista tem boas recordações dos confrontos com o futebol alemão e lembrou o jogo entre o Hertha e o FC Porto, em solo alemão, em 2000, que os portistas venceram com um golo seu e deu a qualificação para a eliminatória seguinte a par do Barcelona.Finalmente e num olhar para a época que o FC Porto está a realizar o ex-jogador mostrou-se animado: “A equipa tem feito uma temporada ‘à Porto’, um trabalho sério e com alma”.Clayton que em Portugal envergou as camisolas do FC Porto, Sporting, V. Guimarães, Penafiel e Santa Clara.