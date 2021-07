Cluj primeira equipa beneficiada com abolição da regra dos golos marcados fora

A equipa romena venceu na primeira mão, em casa, os bósnios do Borac Banja Luka por 3-1, tendo hoje chegado ao final do tempo regulamentar a perder por 2-0. No sistema de desempate por golos marcados fora, a equipa romena seria afastada devido ao golo anotado pelos bósnios na primeira mão.

Com a abolição deste sistema, o jogo seguiu para prolongamento, período no qual os romenos marcaram, aos 11 minutos, reduzindo para 2-1, resultado com se que se atingiu o final do tempo extra, seguindo em frente a equipa romena com um agregado de 4-3.