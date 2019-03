Costa recorda a AS Roma e pede mudanças no FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Mar, 2019, 12:24 / atualizado em 05 Mar, 2019, 12:24 | Liga dos Campeões

José Alberto Costa, que tem "boas recordações" da eliminatória da Taça das Taças de 1981/82 com a Roma, que o FC Porto venceu com um triunfo por 2-0, nas Antas, e um empate 0-0 em Itália, alerta que "cautelas nunca fizeram mal a ninguém".



Costa, de 65 anos, marcou o segundo golo do triunfo dos “dragões” no jogo da primeira mão, nas Antas, o primeiro foi do irlandês Mikey Walsh, e contribuiu de forma decisiva para a eliminação da Roma, que empatou a 0-0 no jogo da segunda mão.



"Na altura, a Roma tinha uma grande equipa e grandes jogadores, enquanto o FC Porto andava à procura do reforço de afirmação nacional e o início da afirmação internacional, que só conseguiu, mais tarde, quando chegou à final da Taça das Taças frente à Juventus", disse Costa.



Paulo Roberto Falcão era o motor do conjunto italiano, que contava, entre outros, com Carlo Ancelotti, Bruno Conti e Franco Tancredi, e grande parte da estratégia do treinador portista, o austríaco Hermann Stessl, passou por anular o jogo do brasileiro.



O antigo extremo alerta ainda para a necessidade da equipa portista voltar à sua forma original de jogar como fez no início da época.





O ex-jogador dos azuis e brancos considera essencial que o treinador Sérgio Conceição faça uma reflexão sobre as últimas opções que tomou para que a equipa possa otimizar o seu rendimento.FC Porto e AS Roma decidem quarta-feira no Dragão o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, a partir das 20h00.