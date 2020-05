Covid-19. Final da "Champions" poderá realizar-se em Lisboa

O jogo decisivo para a atribuição do vencedor da Liga dos Campeões da época 2019/20, marcado para Istambul, poderá ser transferido para outra cidade europeia.





A cidade turca de Istambul está reticente em receber a final da "Champions" devido à epidemia da Covid-19, com Lisboa a ser a preferência da UEFA para uma possível cidade substituta, revelou na quinta-feira a rádio espanhola Cadena Cope.







Sem adeptos no Estádio Ataturk, as autoridades turcas esperam prejuízo financeiro com a realização do jogo, obrigando a UEFA a estudar outras soluções.







Lisboa é o destino preferido pela organização, embora segundo a UEFA várias cidades já se tenham mostrado disponíveis para receber o evento.







Após a suspensão da prova, a UEFA ainda não revelou novas datas para a conclusão da prova, faltando ainda terminar quatro eliminatórias dos oitavos de final.







Lisboa recebeu pela última vez a final da Liga dos Campeões em 2013/14, com a mítica conquista do décimo troféu pelo Real Madrid.