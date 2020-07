Covid-19. Portugueses (70%) aplaudem final da “Champions” em Lisboa

A sondagem para o jornal Sol e o Porto Canal mostra que 72,0% dos inquiridos acham "muito importante" que Portugal receba a fase final da "Champions", 11,1% dizem ser "importante" e 6,8% "nada importante", havendo 10,1% que não sabe ou quer responder.



O estudo foi realizado entre os dias 29 de junho e 2 de julho através de 1.025 entrevistas telefónicas validadas e tem um erro máximo de 3,06%, para um grau de probabilidade de 95,0%.



Recorde-se que a decisão sobre a presença de público na fase final da competição, em Lisboa, deve ser conhecida até 10 de julho, segundo o presidente da UEFA, que aguarda parecer das autoridades portuguesas devido à covid-19.



"Estamos em contacto estreito com as autoridades portuguesas (Liga dos Campeões) e alemãs (Liga Europa). Seguiremos as recomendações das respetivas autoridades e tomaremos uma decisão, muito provavelmente, antes do sorteio de 10 de julho", afirmou em entrevista à agência de notícias espanhola EFE Aleksander Ceferin.



O dirigente esloveno realçou que "gostaria que os adeptos estivessem presentes" nos jogos relativos às duas competições da UEFA, mas sublinhou que a segurança dos envolvidos nestes jogos da “Champions” não vai ser comprometida, "por muito triste que seja jogar a partida mais importante do futebol de clubes num estádio vazio".