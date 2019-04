Cristiano Ronaldo apto e titular pela Juventus na visita ao Ajax

Lusa Comentários 09 Abr, 2019, 21:00 | Liga dos Campeões

"O Cristiano treinou bem com a equipa e está à disposição. A menos que se passe algo esta noite ou amanhã de manhã, será titular", garantiu o técnico.

O internacional português magoou-se em 25 de março pela seleção, contraindo uma lesão muscular na coxa direita que o forçou a abandonar prematuramente a partida do campeão da Europa frente à Sérvia (1-1), no Estádio da Luz, de apuramento para o Euro2020.

"Cristiano Ronaldo está como habitualmente. Está de volta. Estamos felizes em tê-lo connosco amanhã, pois ele é um jogador muito importante", acrescentou o defesa-central Daniele Rugani, que substituirá o habitual titular Giorgio Chiellini, magoado.

Após o fim do jogo com a Sérvia, Ronaldo disse não estar "preocupado" com a lesão, assegurando que conhece bem o seu corpo e que estaria de volta em uma ou duas semanas.

O futebolista de 34 anos procura o seu sexto título na Liga dos Campeões, depois de conquistar um pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid.