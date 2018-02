Daniel Carriço está de volta após lesão complicada

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Fev, 2018, 11:02 / atualizado em 22 Fev, 2018, 11:02 | Liga dos Campeões

O jogador começou por analisar o jogo para a RTP e dizer: “O Man. United é uma das grandes potências da Europa e uma equipa muito complicada. Veio à espera de um desequilíbrio nosso mas não foi um mau resultado”.



Ao olhar para o desafio em Inglaterra considerou: “Precisamos de marcar fora. A eliminatória está em aberto”.





Sobre o seu regresso ao ativo, após um longa paragem por lesão, revelou: “Estou há um mês com a equipa, com boas sensações e a ganhar ritmo”.Na conversa com a RTP ainda teve tempo para dizer que estar no Mundial da Rússia continua a ser um sonho e que no campeonato português as coisas estão mais difíceis para Sporting e Benfica depois da vitória do FC Porto no Estoril.Sobre s constantes polémicas no futebol luso admitiu que têm de acabar e que o vídeo-árbitro tem de seguir sempre o mesmo critério.