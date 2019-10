Danny não vê um favorito no jogo Zenit-Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Out, 2019, 12:26 / atualizado em 01 Out, 2019, 12:26 | Liga dos Campeões

O médio que acaba de pôr um ponto final na sua carreira de futebolista profissional, representou o clube russo entre 2008 e 2017 tendo defrontado a formação encarnada. Desta vez as duas equipas defrontam-se em São Petersburgo em jogo da segunda jornada do Grupo G quarta-feira, a partir das 20h00, hora de Lisboa, e, em declarações ao jornalista David Carvalho, considera que deverá ser um jogo equilibrado com as duas equipas a tentar ganhar, depois de não terem vendido na jornada inaugural da competição. Apesar de não estarem a viver momentos de fulgor, o ex-médio de 36 anos sabe que frente a frente estarão duas equipas com excelentes jogadores. Sobre alguma contestação que se vive no clube da Luz pela falta de golos o ex-jogador pede a paciência dos adeptos para com o treinador Bruno Lage que está a realizar um excelente trabalho. Equilíbrio entre as duas equipas No que respeita aos embates entre os encarnados e o Zenit, o primeiro aconteceu em São Petersburgo, em 15 de fevereiro de 2012, e os russos venceram por tangenciais 3-2, em encontro da primeira mão dos oitavos de final da “Champions” 2011/12. O uruguaio Maxi Pereira adiantou o onze de Jorge Jesus, aos 20 minutos, mas os russos deram a volta ao resultado, com tentos de Shirikov, aos 27, e Semak, aos 71. Aos 87, o paraguaio Óscar Cardozo ainda empatou, mas Shirokov bisou de imediato, aos 88. Na segunda mão, na Luz, em 6 de março, o Benfica conseguiu, porém, dar a volta à eliminatória, com dois golos nos descontos, um de cada parte: Maxi Pereira voltou a marcar, aos 45+1, e Nelson Oliveira sentenciou aos 90+3, depois de entrar aos 80. Três épocas depois, os dois conjuntos encontraram-se no Grupo C da Liga dos Campeões, e logo na primeira jornada, na Luz, onde os russos, liderados pelo português André Villas-Boas, triunfaram por 2-0, em 16 de setembro. O ex-portista Hulk, aos cinco minutos, e o ex-benfiquista Axel Witsel, aos 22, apontaram os tentos do Zenit, o segundo já depois da expulsão do guarda-redes encarnado Artur, aos 18. Paulo Lopes entrou para a baliza. Na segunda volta, em 26 de novembro, o Benfica voltou a perder, desta vez por culpa de um ex-jogador do Sporting, o médio ofensivo Danny, que faturou aos 79 minutos. Nos descontos, o capitão benfiquista Luisão viu pela segunda vez o amarelo. Pela terceira vez em cinco anos, e pela segunda época seguida, Benfica e Zenit defrontaram-se na “Champions” 2015/16, novamente nos oitavos de final, e, a eliminar prevaleceu de novo o conjunto português, agora comandado por Rui Vitória. Face ao conjunto ainda liderado por Villas-Boas, os encarnados adiantaram-se na eliminatória em 16 de fevereiro de 2016, graças a mais um golo apontado em período de descontos, desta vez aos 90+1 minutos, pelo brasileiro Jonas. Em 9 de março, no Estádio Petrovskiy, em São Petersburgo, Hulk voltou a faturar ao Benfica, um “vício” que adquiriu no FC Porto, aos 69 minutos, e deixou tudo empatado. Na parte final do encontro, o conjunto luso conseguiu, porém, dar a volta ao resultado e selar o apuramento, com um tento do argentino Nicolás Gaitán, aos 85 minutos, e outro do brasileiro Talisca, aos 90+6.