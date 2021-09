Diogo Jota espera jogo "extremamente difícil" no regresso ao Dragão

"Esses dois resultados não foram bons para o FC Porto e não mostraram o verdadeiro valor da equipa. No Estádio do Dragão, nunca é fácil jogar e, se relaxarmos, vamos ter problemas de certeza", afirmou Diogo Jota.

O avançado português falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, que decorreu de forma virtual, através da internet, no centro de estágios do clube, em Inglaterra.

Em dois duelos a contar para a `Champions`, o Liverpool venceu em 2017/18 no Dragão, por 5-0 (primeira mão dos oitavos de final da `Champions`), e na época seguinte regressou ao Porto e aplicou nova goleada, desta vez por 4-1 (segunda mão dos `quartos`).

"Vai ser um jogo extremamente difícil. Sei a dificuldade que é jogar no Dragão como visitante e já alertei os meus companheiros para isso. Estou feliz por voltar e acho que vai ser um jogo dividido", referiu o internacional luso.

Jota, que defende as cores do FC Porto em 2016/17 e está a completar um ano como jogador do Liverpool, assumiu que é "muito especial" representar o histórico emblema inglês, embora só esta temporada tenha atuado com um estádio de Anfield completamente cheio de adeptos.

"Foi com o AC Milan, numa noite europeia, e foi simplesmente fantástico. Só estando mesmo lá no relvado. É um ambiente extraordinário. A equipa joga um futebol ofensivo e isso tem sido muito bom para mim, porque acabo por aparecer mais vezes perto da baliza", explicou.

Esta época, Jota leva três golos em sete jogos pelos `reds` em todas as provas.

O FC Porto-Liverpool, da segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões em futebol, está agendado para as 20:00 e será arbitrado pelo russo Sergei Karasev.