Diretor desportivo do Arsenal reconhece experiência do FC Porto na "Champions"

"O FC Porto é um clube contra o qual é preciso estar muito preparado ou teremos problemas. Sabemos como jogam, o quão organizados são e os jogadores que possuem. Por isso, temos que nos concentrar em manter os nossos níveis e a forma como estamos a jogar", disse Edu, ex-jogador brasileiro do clube inglês, agora com o cargo de dirigente.



O antigo atacante lembrou que o FC Porto "está muito habituado a disputar a Liga dos Campeões, porque a joga todos os anos" e apontou que os 'dragões' "têm jogadores com muita experiência".



"Temos que entender como vamos jogar e respeitá-los ao máximo. Vamos jogar o nosso jogo e ver se conseguimos passar desta fase", acrescentou Edu, em declarações ao site do clube londrino.



Sobre os objetivos do Arsenal para esta Liga dos Campeões, o diretor desportivo dos 'gunners' disse que a equipa "quer ir o mais longe possível".



"O mais importante para nós é manter o desempenho e a nossa forma de jogar. Queremos continuar a crescer e tentar ir o mais longe possível na competição. Estamos muito concentrados em jogar bem e com isso ter um bom desempenho. Depois veremos até onde podemos ir", concluiu Edu.



O FC Porto, segundo classificado no Grupo H, joga o primeiro jogo destes oitavos de final da Liga dos Campeões em casa, em 13, 14, 20 ou 21 de fevereiro de 2024, e o segundo em Londres, em 05, 06, 12 ou 13 de março de 2024, no terreno do Arsenal, vencedor do agrupamento B.