Empate entre Besiktas e Mónaco deixa turcos perto do apuramento

Lusa 01 Nov, 2017, 19:27 | Liga dos Campeões

Caso o Leipzig vença ainda hoje no terreno do FC Porto, o Besiktas confirma mesmo a presença na próxima fase da Liga dos Campeões.

Em Istambul, o Mónaco chegou à vantagem perto do intervalo, aos 45+1 minutos, através do português Rony Lopes, num lance que teve assistência do seu compatriota João Moutinho. Os dois foram titulares na equipa de Leonardo Jardim.

Na segunda parte, aos 54 minutos, Tosun empatou a partida, na marcação de uma grande penalidade, conquistada por Ricardo Quaresma. O extremo português e Pepe estiveram a tempo inteiro no Besiktas.

Com este resultado, o Besiktas continua na liderança do grupo, agora com 10 pontos, mais seis do que o Leipzig, que é segundo, e mais sete do que o FC Porto, terceiro. O Mónaco, que foi semifinalista na última edição da `Champions`, segue em último com dois.

O FC Porto-Leipzig está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do romeno Ovidiu Ha?egan.