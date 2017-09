Ernesto Valverde atento à velocidade do ataque do Sporting

Lusa 26 Set, 2017, 20:20 / atualizado em 26 Set, 2017, 20:27 | Liga dos Campeões

"São uma equipa muito forte, estão a fazer uma grande temporada e tiveram agora o seu primeiro empate na liga. No jogo com o Olympiacos [primeira jornada do grupo] fizeram um jogo muito bom, muito rápidos no ataque e temos que ter cuidado com os seus jogadores da frente. Temos que estar atentos", começou por dizer o técnico 'culé'.



Na antevisão ao encontro de terça-feira, Valverde especificou as virtudes que o Barcelona vai encontrar no desafio diante do Sporting, mostrando-se ainda identificado com o esquema tático e as individualidades 'leoninas'.



"Temos em conta o Gelson, o Acuña e o Bruno Fernandes com os seus remates de fora de área e que faz golos impressionantes. É uma equipa que joga com bloco organizado, mantêm a ordem no meio campo com o William Carvalho e a defesa não varia muito. Depois têm o Doumbia que é rápido e o Bas Dost é um jogador altíssimo", detalhou.



Sobre a aquisição de Nélson Semedo ao 'rival' Benfica no mercado de verão, o treinador 'blaugrana' confessou que no início não foi fácil a sua integração, no entanto, frisou que será uma mais valia para o futuro do clube.



"O Nélson é jogador que tem entrado pouco a pouco na equipa. Não é fácil entrar na dinâmica do 'barça'. No início custou, mas pouco a pouco tem melhorado muito. É um jogador muito rápido do ponto de vista defensivo e ofensivo. Creio que nos vai ajudar muito", argumentou.



Precisamente o antigo jogador dos 'encarnados' também marcou presença na conferência de imprensa, onde destacou o bom início de campeonato do Sporting e admitiu que gostaria de ver o conjunto 'leonino' conseguir a segunda posição do grupo, atrás do Barcelona, onde também estão inseridos Juventus e Olympiacos.



"Sabemos que vamos encontrar uma grande equipa, com um grande início de campeonato e que é bastante forte e sólida. Gostava que passássemos em primeiro [do grupo], mas sendo português gostava que o Sporting passasse em segundo lugar", admitiu.



Contudo, Nélson Semedo assegurou que o atual primeiro classificado da liga espanhola vem ao Estádio José Alvalade para "conquistar os três pontos seja de que maneira for".



Por fim, o lateral internacional português acabou por contar como têm corrido a adaptação à equipa e a forma como foi recebido no seio do plantel.



"Tenho-me sentido bastante bem. Os colegas têm ajudado muito desde que cheguei, receberam-me bastante bem, estamos com uma família e isso reflete-se jogo após jogo. Estou muito feliz por estar em Barcelona", concluiu.



Na quarta-feira, Sporting e Barcelona discutem a liderança do grupo D no Estádio José Alvalade, pelas 19:45, em partida da segunda jornada, que será arbitrado pelo romeno Ovidiu Hategan.