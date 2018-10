Erro e expulsão custam ao FC Porto derrota por 2-1 em Moscovo na UEFA Youth League

Lusa Comentários 24 Out, 2018, 16:52 / atualizado em 24 Out, 2018, 16:53 | Liga dos Campeões

Num jogo do grupo D com duas ‘caras’, os ‘dragões' foram mais perigosos no primeiro tempo em Moscovo, mas surgiram apáticos no segundo, sendo penalizados no espaço de dois minutos com o lance infeliz do guarda-redes, aos 60, dois minutos antes da expulsão do companheiro, com dois cartões amarelos em outros tantos minutos.



Com este resultado, o FC Porto mantém-se com quatro pontos, enquanto o Lokomotiv, que agora visitará Portugal, se isolou no comando, com sete, enquanto Galatasaray e Schalke 04 têm apenas um.



Os portugueses até começaram melhor, mas foram os moscovitas que inauguraram o marcador, com Iosifov (13 minutos), sem marcação, a ir à linha na esquerda e cruzar para a emenda, algo feliz, de Ruslan Kul, que se antecipou a Levi Faustino.



Os pupilos de Mário Silva acusaram o golo - ainda assim, na sequência de um canto, Romário Baró (19) cabeceou à trave -, contudo acabariam por reagir e empataram aos 34 minutos, num canto em que a bola chegou ao segundo poste, onde Fábio Silva, de apenas 16 anos, atirou para o 1-1.



O ascendente dos lusos não se manteve após o reatamento e a sua passividade foi castigada em lance infeliz de Diogo Costa que, ao tentar ‘encaixar' um livre e perante a tentativa de emenda de um adversário, deixou o remate de Alexei Morinov escapar para dentro da baliza (2-1).



Vieira, que tinha cometido a falta, travou um contrário aos 62 minutos e foi expulso com novo cartão amarelo. Rodrigo Valente, aos 76, de cabeça, ainda ameaçou o empate, mas a vontade do ‘dragão’ não teve correspondência em qualidade de futebol suficiente para evitar a derrota.