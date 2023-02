Fábio Cardoso, Otávio, Uribe, Galeno e Evanilson nos convocados do FC Porto

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos `dragões` na Internet, esses cinco jogadores fazem parte da lista de 25 convocados pelo treinador Sérgio Conceição para o jogo de quarta-feira, num dia em que continuaram a recuperação das respetivas lesões.

Ausentes do embate da primeira mão dos `oitavos` da principal prova europeia de clubes ficam os restantes nomes do boletim clínico do FC Porto, casos de Francisco Meixedo, que evoluiu hoje para treino integrado condicionado pela primeira vez, e Gabriel Veron.

Os campeões nacionais, vencedores da prova em 1986/87 e 2003/04, viajaram ao início da tarde para Milão, onde o treinador Sérgio Conceição e o futebolista Marko Grujic vão falar em conferência de imprensa no palco do duelo, às 19:45 locais (18:45 em Lisboa).

O FC Porto defronta os italianos do Inter Milão na quarta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, num confronto da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic.

Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal.

- Defesas: João Mário, Rodrigo Conceição, David Carmo, Fábio Cardoso, Iván Marcano, Pepe, Zaidu e Wendell.

- Médios: Marko Grujic, Matheus Uribe, Stephen Eustáquio, Otávio, André Franco, Bernardo Folha e Vasco Sousa.

- Avançados: Gonçalo Borges, Galeno, Pepê, Danny Loader, Mehdi Taremi, Toni Martínez e Evanilson.