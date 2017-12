O Sporting tem esta terça-feira o derradeiro teste para tentar alcançar os oitavos de final da Liga dos Campeões. Em pleno Camp Nou, a equipa de Jorge Jesus precisa de um triunfo para chegar à fase a eliminar da liga milionária. O técnico dos Leões espera um Barcelona mais desfalcado em campo, até porque os catalães já carimbaram a passagem a próxima fase. O futuro do Sporting na Liga dos Campeões joga-se na RTP. Pode seguir todas as incidências no site da RTP Notícias, assistir à transmissão em direto na RTP1 e ouvir o relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.