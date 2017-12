FC Porto a 90 minutos dos "oitavos` da "Champions"

Mário Aleixo - RTP 06 Dez, 2017, 08:42 / atualizado em 06 Dez, 2017, 08:42 | Liga dos Campeões

No regresso de João Moutinho e Falcao ao Estádio do Dragão, uma vitória coloca o FC Porto na próxima ronda, mas o empate ou até a derrota podem também servir à formação portuguesa, isto caso o Leipzig não vença ou seja derrotado na receção ao já qualificado Besiktas.



Os turcos somam 11 pontos e já asseguraram o primeiro lugar, enquanto FC Porto e Leipzig têm ambos sete, com os "dragões" a terem vantagem no confronto direto.



O FC Porto vai encontrar um adversário de boa memória, já que conquistou a Liga dos Campeões de 2003/2004 com um triunfo por 3-0 sobre os monegascos. O mesmo resultado alcançou no jogo da primeira volta do grupo, em setembro, com um "bis" de Aboubakar.



Nesse jogo, Sérgio Oliveira foi a grande surpresa do "onze" de Sérgio Conceição, mas o médio é baixa certa para o encontro desta noite, devido a castigo.



O treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, na antevisão do encontro, denotou uma dose elevada de otimismo.





O técnico dos franceses, Leonardo Jardim, assumiu as limitações da sua equipa mas reconheceu que o jogo pode ser bom para os jogadores ganharem experiência.O encontro tem início agendado para as 19h45 e será arbitrado pelo sueco Jonas Eriksson.