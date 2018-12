FC Porto aposta numa vitória no terreno do Galatasaray

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Dez, 2018, 08:14 / atualizado em 11 Dez, 2018, 08:14 | Liga dos Campeões

Os "dragões" já asseguraram a qualificação para os oitavos de final da "Champions", e o primeiro lugar do agrupamento, tal como os alemães do Schalke 04, que recebem os russos do Lokomotiv Moscovo, também candidatos aos 16 avos da segunda competição europeia de clubes.



O jogo entre Galatasaray e FC Porto terá, além da componente monetária, o aliciante de os turcos, terceiros classificados com quatro pontos, tentarem segurar esta posição, face aos moscovitas, que contam três e estão em desvantagem no confronto direto.



Para o jogo marcado para as 17h55, hora em Lisboa, que vai ser arbitrado pelo bielorrusso Aleksei Kulbakov, o treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, não vai contar com o castigado Corona, nem com Militão e Otávio, que estavam a um cartão amarelo da suspensão.







Na conferência de imprensa de antevisão da partida o técnico dos portistas assegurou que a equipa lutará pela vitória de forma a ficar no primeiro lugar do grupo.













Do lado dos turcos há quatro baixas: Belhanda, Emre e Gumus estão lesionados e Serdar Aziz castigado.





No lançamento do desafio o técnico Fatih Terim manifestou o desejo de terminar a fase de grupos com uma vitória.









O jogo terá relato na Antena 1 com o jornalista Fernando Eurico e os comentários de José Nunes.

Mais três procuram a qualificação



Mais três qualificados para os "oitavos" ficarão esta quarta-feira definidos, com as duas vagas em aberto do Grupo C a serem disputadas por Nápoles, Paris Saint-Germain e Liverpool e o segundo lugar do agrupamento B, entre Tottenham e Inter Milão.Os campeões franceses, segundos classificados com oito pontos, visitam o lanterna-vermelha Estrela Vermelha, quarto com quatro, enquanto os "reds", terceiros com seis, recebem os napolitanos, que lideram com nove. Aos vice-campeões italianos basta um empate para afastarem os comandados de Jürgen Klopp, finalistas da prova na época passada.Também às 20h00, o Inter Milão recebe o PSV Eindhoven e o Tottenham visita o FC Barcelona, que já assegurou o primeiro lugar do grupo, numa luta em que os ingleses detêm vantagem sobre os italianos.A 16.ª e última vaga vai ser conhecida na quarta-feira, quando o Shakhtar Donetsk, orientado pelo português Paulo Fonseca, receber o Lyon, em Kiev, onde um empate é suficiente para a qualificação dos franceses para os "oitavos".