FC Porto aposta tudo na eliminação da Roma

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Mar, 2019, 09:03 | Liga dos Campeões

Quando o jogo arrancar, pelas 20h00, o Estádio do Dragão estará esgotado para apoiar a equipa portista. Resta apenas vender 500 ingressos.



A equipa continua a preparar o encontro com duas baixas. Aboubakar continua a fazer treino condicionado e trabalho de ginásio enquanto Jorge trata da sua mudança para o Santos.



O plantel portista volta a treinar esta terça-feira à tarde, no Olival, pelas 16h30, com 15 minutos abertos à comunicação social.



Antes, Sérgio Conceição e um jogador farão no Estádio do Dragão, a antevisão do encontro.



É previsível que Militão e Danilo vão a jogo contra os italianos e Soares também tem as portas da titularidade abertas.



Vencer e eliminar a Roma garante ao FC Porto um bónus que pode chegar aos 15 milhões de euros, entre prémios e receitas distribuídas.



O FC Porto-Roma é um “jogo de alto risco” para a PSP do Porto que lhe dedica a mesma importância que ao clássico do passado sábado.



A atenção especial da polícia está virada para os 2500 adeptos italianos e para a forma como estes se deslocam do aeroporto até ao centro da cidade Invicta.