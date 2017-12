FC Porto assegura `oitavos` da Youth League

Lusa 06 Dez, 2017, 16:08 / atualizado em 06 Dez, 2017, 16:10 | Liga dos Campeões

O Mónaco, adversário direto dos ‘dragões’ na luta pelo primeiro lugar do grupo e consequente apuramento direto para os oitavos, chegou à vantagem por Nabil Alioui, aos 25 minutos, mas o FC Porto deu a volta por Rui Pires, aos 42, e Madi Queta, aos 66.



O FC Porto terminou a fase de grupos da Youth League no primeiro lugar do G, com 15 pontos nos seis jogos realizados, seguido do Mónaco, com 10, dos alemães do Leipzig, com cinco, e dos turcos do Besiktas, com quatro.