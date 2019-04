FC Porto bate Chelsea e conquista UEFA Youth League pela primeira vez

Lusa Comentários 29 Abr, 2019, 19:06 / atualizado em 29 Abr, 2019, 20:03 | Liga dos Campeões

Depois de na época passada ter sido eliminado pelos ‘blues’ nas meias-finais, o FC Porto conseguiu chegar ao triunfo com golos de Fábio Vieira (17 minutos), Diogo Queirós (55) e Afonso Sousa (75), sendo que, pelo meio, Daishawn Redan empatou para os londrinos (53).



Os ‘azuis e brancos’, liderados pelo antigo lateral-esquerdo do clube Mário Silva, sucedem ao FC Barcelona, vencedor em 2017/18, precisamente numa final frente ao Chelsea, que soma dois troféus conquistados, tal como os catalães.



O Benfica tinha alcançado por duas vezes a final da competição, mas foi derrotado por FC Barcelona (3-0), em 2013/14, e pelos austríacos do Red Bull Salzburgo (2-1), em 2016/17.



Em Nyon, na Suíça, o Chelsea esteve perto de se colocar em vantagem antes dos 10 minutos, em dois lances tirados a ‘papel químico’, com Lamptey a ‘desbravar’ caminho pela direita e a assistir Gallagher, primeiro, e McCormick, depois.



Mais soberana ainda foi a ocasião de que dispôs Fábio Silva, que não conseguiu inaugurar o marcador depois de ultrapassar o guarda-redes Ziger, só que, dois minutos volvidos, seria outro Fábio (Vieira) a não desperdiçar a assistência de Angel Torres e a abrir o marcador.



Nesta altura, a superioridade dos ‘dragões’ era evidente e só não foi ampliada porque João Mário não conseguiu bater Ziger. Contudo, o Chelsea rapidamente recuperou as ‘rédeas’ da partida, valendo Bruno Costa no final da primeira parte, a segurar a vantagem portista perante McCormick.



O guardião portista acabaria por ‘borrar a pintura’ no arranque da segunda parte, permitindo que Daishawn Redan igualasse o encontro, mas, praticamente na jogada seguinte, o ‘capitão’ Diogo Queirós repôs a vantagem do FC Porto, num lance às três ‘tabelas’.



Pouco mais de 10 minutos depois de ser lançado pelo técnico Mário Silva, Afonso Sousa deixou encaminhado o rumo da final, ampliando a vantagem do conjunto luso, depois de combinar com Romário Baró.



A reação dos ingleses praticamente não se fez sentir até final, exceção feita a uma tentativa de Gilmour, que foi afastada por Bruno Costa. Este seria o ‘canto do cisne’ dos ‘blues’ e o início dos festejos do FC Porto, que faz história e alcança um título inédito para Portugal.



Jogo realizado no Estádio Colovray, em Nyon.



FC Porto - Chelsea, 3-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Fábio Vieira, 17 minutos.



1-1, Daishawn Redan, 53.



2-1, Diogo Queirós, 55.



3-1, Afonso Sousa, 75.



Equipas:



- FC Porto: Diogo Costa, Tomás Esteves, Diogo Queirós, Diogo Leite, Tiago Lopes, Mor Ndiaye, Romário Baró (Gonçalo Borges, 89), Fábio Vieira (Vítor Ferreira, 71), Angel Torres, João Mário (Afonso Sousa, 63) e Fábio Silva (Boris Takang, 89).



(Suplentes: Francisco Meixedo, Tiago Matos, Pedro Justiniano, Vítor Ferreira, Gonçalo Borges, Afonso Sousa e Boris Takang).



Treinador: Mário Silva.



- Chelsea: Karlo Ziger, Joseph Colley, Marc Guehi, Ian Maatsen, Tariq Lamptey (Charlie Brown, 76), George McEachran, Billy Gilmour, Familio-Castillo, Conor Gallagher (Faustino Anjorin, 76), Luke McCormick e Daishawn Redan.



(Suplentes: Nicolas Tie, Charlie Brown, Faustino Anjorin, Clinton Mola, Marcel Lavinier, Henry Lawrence e George Nunn).



Treinador: Joe Edwards.



Árbitro: François Letexier (França).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Luke McCormick (25), Fábio Vieira (71), Angel Torres (78), Mor Ndiaye (85) e Ian Maatsen (90+3).



Assistência: cerca de 4.000 espetadores.