FC Porto bate Schalke 04 e continua na `rota` dos `oitavos` da UEFA Youth League

No Olival, a expulsão de Smolinski, que viu o amarelo aos 12 e 15 minutos, ‘inclinou’ claramente o jogo para o lado do ‘onze’ de Mário Silva, que chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, graças a um ‘bis’ de Romário Baró, aos 18 e 37.



No início da segunda metade, aos 48 minutos, Afonso Sousa marcou o terceiro tento e acabou com as dúvidas, sendo que, até ao final, os anfitriões estiveram sempre mais perto do quarto do que os forasteiros do golo de ‘honra’.



Na classificação, os portistas somam os mesmos 10 pontos do Galatasaray, que visitam na última ronda, a 11 de dezembro, para decidir o vencedor do agrupamento. Terceiro, com sete, o Lokomotiv Moscovo ainda pode chegar ao ‘play-off’.



Os ‘dragões’ entraram por cima, a comandar e, antes de criarem qualquer ocasião de golo, viram o jogo simplificar-se a partir dos 15 minutos, altura em que Smolinski viu o segundo amarelo, após uma falta ‘feia’ sobre Diogo Bessa.



Em vantagem numérica, o FC Porto não demorou a adiantar-se no marcador, através de um remate frontal de Romário Baró, já na área, aos 18 minutos.



O Schalke 04, muito ‘encolhido’, apareceu no ataque aos 26 minutos e quase empatou, num ‘tiro’ de Boujellab ao poste esquerdo, mas foram os ‘azuis e brancos’ a aumentar a vantagem, aos 37, em novo remate de Romário Baró, este de fora da área.



A formação da casa continuou a ‘mandar’ até ao intervalo e nada mudou no início da segunda parte, com Afonso Sousa a acabar, em definitivo, com as dúvidas aos 48 minutos, ao apontar o terceiro golo dos portistas com um colocado remate de pé direito.



Com os três pontos ‘assegurados’, o FC Porto desacelerou, mas controlou os acontecimentos até final, sendo que esteve várias vezes perto do quarto golo, nomeadamente por intermédio de Paulo Esteves (54 minutos) e Vieira (74).