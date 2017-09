O FC Porto entra esta quarta-feira em campo para se estrear na fase de grupos da Liga dos Campeões 2017/18. A equipa de Sérgio Conceição quer dar seguimento ao bom início de época e começar a liga milionária com um triunfo. O adversário é o Besiktas, que já no ano passado empatou por duas vezes o Benfica, e traz dois jogadores bem conhecidos do Dragão. Ricardo Quaresma e Pepe voltam a uma casa que bem conhecem mas desta vez do outro lado da barricada e prontos para tentar parar a equipa da casa. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP, com relato em direto na Antena 1. O artigo minuto a minuto é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.