FC Porto com "muita vontade" de vencer em Leipzig, garante Brahimi

Lusa 16 Out, 2017, 21:07 / atualizado em 16 Out, 2017, 21:07 | Liga dos Campeões

“Vai ser um jogo equilibrado contra uma boa equipa como é o Leipzig. Estamos confiantes, com muita vontade de fazer um grande jogo, que acho se vai decidir em poucos detalhes. Estamos bem e vamos dar tudo para conseguir voltar a Portugal com os três pontos”, prometeu.



O treinador do Leipzig, Ralph Hasenhüttl, e o avançado Bruma destacaram a capacidade de Brahimi em desequilibrar e decidir jogos, mas o argelino lembrou que “o mais importante é o espírito de grupo” que a equipa tem demonstrado deste o início da época.



“O mais importante é a equipa. Sem esta, não posso fazer nada. A nossa força é o grupo. Estarem bem todos os jogadores. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Faço o meu trabalho, tento dar sempre o máximo para ajudar os meus companheiros e nada mais”, desvalorizou.



Esta época Brahimi volta a ser preponderante no FC Porto, ao contrário dos últimos anos em que foi intermitente nas presenças no onze inicial e na qualidade dos desempenhos.



“Não era eu quem tomava as decisões. Para mim é passado. Passei momentos muito complicados, agora estou bem. Mais do que tudo, feliz”, garante.



O atleta destacou a importância dos colegas, da equipa técnica e do clube para se sentir “bem” no FC Porto.



“Sinto-me bem. Tenho de continuar assim, trabalhar diariamente para melhorar. Não sou jogador que pensa no passado. O principal é que estou bem e com muita vontade de vencer, fazer as coisas bem”, concluiu.



O FC Porto defronta o Leipzig a partir das 19:45 de terça-feira, num jogo que terá arbitragem do italiano Paolo Tagliavento.