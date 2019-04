FC Porto complica apuramento e Tottenham adianta-se ao City

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Abr, 2019, 08:11 / atualizado em 10 Abr, 2019, 08:13 | Liga dos Campeões

Em Anfield Road, os “dragões”, que estavam privados de Pepe e Herrera, até entraram bem no encontro, mas viram Keita adiantar os “reds”, aos cinco minutos, antes de Roberto Firmino aumentar a contagem, aos 26.



No rescaldo da partida o treinador Sérgio Conceição, fez a leitura do jogo e manteve viva a esperança no apuramento.: "Tentámos dificultar ao máximo a tarefa do Liverpool, uma equipa que é extremamente forte. O Salah e o Mané tanto jogam bem por fora como por dentro e pensámos que dessa forma estaríamos mais equilibrados, sem perder de vista a baliza contrária.



Estamos a meio de uma eliminatória, no intervalo. Precisamos de todos os adeptos no Dragão, porque isto ainda não acabou. Se fossem mais rigorosos, hoje teria havido um golo do FC Porto. Mas não foram. Sabemos o poderio do Liverpool, mas está em aberto."





“Spurs” ganham vantagem

O FC Porto continua sem vencer o conjunto inglês, tendo somado a quarta derrota em sete partidas disputadas.Apesar de não ser uma missão impossível - até porque o Liverpool pareceu tirar o pé do “acelerador” no segundo tempo -, os azuis e brancos precisam de marcar três golos e não sofrer nenhum na próxima semana, no dia 17, no Dragão, para seguirem para as meias-finais, nas quais não marcam presença desde 2003/04, quando conquistaram o último título europeu.Não muito distante da cidade dos Beatles o Tottenham recebeu o Manchester City, em Londres, e ganhou vantagem na eliminatória, graças a um golo do coreano Son, aos 78 minutos. Contudo, os “spurs” perderam o capitão Harry Kane, por lesão, ficando agora por confirmar a gravidade da mazela do avançado, numa fase crucial da temporada.Os “citizens”, que não contaram com o internacional português Bernardo Silva, desperdiçaram uma grande penalidade numa fase prematura do jogo, quando o guarda-redes francês Hugo Lloris defendeu o pontapé do argentino Sergio Aguero, aos 13 minutos.Esta quarta-feira, realizam-se os outros dois jogos da primeira mão dos quartos de final, ambos às 20h00.A Juventus, dos portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, visita o Ajax, em Amesterdão, enquanto o Manchester United recebe o FC Barcelona, em Old Trafford.