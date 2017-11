FC Porto continua na luta Tottenham e City nos "oitavos"

Mário Aleixo - RTP 02 Nov, 2017, 07:40 / atualizado em 02 Nov, 2017, 07:40 | Liga dos Campeões

No Estádio do Dragão, o FC Porto com golos de Herrera, Danilo e Maxi Pereira subiram ao segundo lugar do grupo G e passaram a ter vantagem sobre o Leipzig em caso de confronto direto.



Em Istambul, o Mónaco chegou à vantagem perto do intervalo, aos 45+1 minutos, através do português Rony Lopes, num lance que teve assistência do seu compatriota João Moutinho. Os dois foram titulares na equipa de Leonardo Jardim. Na segunda parte, aos 54 minutos, Tosun empatou a partida, na marcação de uma grande penalidade, conquistada por Ricardo Quaresma. O extremo português e Pepe estiveram a tempo inteiro no Besiktas.



O Besiktas continua na liderança do grupo, agora com 10 pontos, enquanto o FC Porto tem seis. O Leipzig desceu para terceiro, com quatro, enquanto o Mónaco, que foi semifinalista na última edição da "Champions", segue em último, com dois.

Ronaldo não chegou para os "spurs"

Em Londres, no Estádio de Wembley, o Tottenham colocou em sentido os bicampeões europeus e garantiu o apuramento para os "oitavos", com dois golos de Alli, aos 27 e 56 minutos. O dinamarquês fez o terceiro dos "spurs", aos 65, enquanto Cristiano Ronaldo, que foi titular no Real Madrid, reduziu a diferença, aos 80.



Apesar do desaire, o Real Madrid continua em boa posição para assegurar um lugar na próxima ronda, graças à ajuda do Borussia Dortmund, que voltou a empatar com o APOEL Nicósia (1-1), desta vez na Alemanha, e continua sem qualquer triunfo no apuramento.



O internacional português Raphael Guerreiro, que falhou o arranque da época devido a lesão, foi pela primeira vez titular no Borussia e deu vantagem à sua equipa, aos 29 minutos.



Na segunda parte, a formação cipriota, que contou com Nuno Morais no "onze", chegou à igualdade através de Pote, aos 51.



O Tottenham está no comando do grupo com 10 pontos, mais três que Real Madrid, segundo classificado. Borussia Dortmund e APOEL somam ambos dois.

City imparável e Shakhtar constante

Com Bernardo Silva em campo a partir dos 76 minutos, o Manchester City chegou a estar a perder em Nápoles, mas deu a volta ao marcador e selou a passagem aos "oitavos".



Insigne abriu a contagem, aos 21 minutos, mas os "citizens" responderam com dois golos dos seus defesas centrais. O argentino Otamendi, ex-FC Porto, marcou aos 34 e Josh Stone deu vantagem aos ingleses, aos 48.



De grande penalidade, a Nápoles empatou a partida, por Jorginho, aos 62 minutos, mas o argentino Aguero, aos 69, e Sterling, aos 90+2, confirmaram o triunfo dos forasteiros.



O City continua na liderança do Grupo F, com 12 pontos, mais três que o Shakhtar Donetsk, que voltou a bater o Feyenoord, desta vez na Ucrânia.



Os campeões holandeses até marcaram primeiro, pelo dinamarquês Jorgensen, aos 12 minutos, mas a equipa de Paulo Fonseca rapidamente deu a volta, com golos do argentino Ferreyra, aos 14, e de Marlos, aos 17. O brasileiro bisou, aos 68.

Grupo E muito equilibrado

Mais complicadas estão as contas do Grupo E, com Liverpool, Sevilha e Spartak Moscovo a lutarem pelo apuramento.



O Liverpool voltou a bater com alguma facilidade o Maribor, desta vez por 3-0, com golos de Salah, Emre Can e Sturridge.



Por seu lado, sem Daniel Carriço, lesionado, o Sevilha "vingou" o desaire sofrido em Moscovo (5-1) e bateu o Spartak por 2-1, com remates certeiros de Lenglet e Banega. O cabo-verdiano Zé Luís, ex-Sporting de Braga, ainda reduziu para os russos.



O Liverpool lidera o grupo com oito pontos, seguido do Sevilha, com sete, e Spartak Moscovo, com cinco. O Maribor é último, com um ponto.