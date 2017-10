FC Porto corre para o apuramento no jogo de Leipzig

Mário Aleixo - RTP 17 Out, 2017, 07:44 / atualizado em 17 Out, 2017, 07:45 | Liga dos Campeões

O FC Porto pode ficar hoje mais próximo da qualificação para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões de futebol, caso vença no terreno do Leipzig, em jogo da terceira jornada do Grupo G.



O embate está marcado para as 19h45 (em Lisboa), e vai ser arbitrado pelo italiano Paolo Tagliavento. A transmissão televisiva é na RTP 1 e o relato na Antena 1.



A equipa portista está quase na máxima força, com apenas uma baixa, de Soares que está lesionado.



Na antevisão da partida o treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, revelou a receita para ter sucesso: "Primeiro há que parar o adversário para depois aproveitar as suas fragilidades. Temos de ser fortes no aspeto defensivo".





Também os germânicos se apresentam no máximo das suas capacidades sem lesionados nem castigados.Na equipa alemã há um português, Bruma. O jovem avançado luso aponta Brahimi e Aboubakar como os jogadores mais perigosos.O técnico Ralph Hasenhuttl, na conferência de imprensa de lançamento do desafio, revelou: "Vamos ter uma missão difícil mas se conseguirmos impor o nosso jogo é possível derrotar o FC Porto".Uma das curiosidades do desafio é o reencontro de Alex Telles e Bruma, antigos companheiros nos tempos do Galatasaray, entre 2013 e 2015.Depois do triunfo no Mónaco (3-0) e do desaire em casa frente ao Besiktas (3-1), os "dragões", segundos classificados no grupo, com três pontos, procuram cimentar esta posição em solo alemão, onde já venceram quatro vezes em 17 jogos, somando ainda quatro empates e nove derrotas.As duas equipas chegam a esta partida após triunfos caseiros, com o FC Porto a golear o Lusitano de Évora (6-0), na Taça de Portugal, enquanto o Leipzig, do português Bruma, venceu o Borussia Dortmund (3-2).Também a contar para o Grupo G, o Besiktas, primeiro com seis pontos, visita o Mónaco, terceiro com um.