FC Porto defronta Juventus nos oitavos de final

O campeão português, vencedor da mais importante prova europeia de clubes em 1987 e 2004, terá pela frente um clube de Cristiano Ronaldo, que também venceu a `Champions` duas vezes (1985 e 1996).

Por ter terminado no segundo lugar do Grupo C, atrás do Manchester City, a equipa treinada por Sérgio Conceição vai disputar a primeira mão em casa, em 16, 17, 23 ou 24 de fevereiro, e a segunda em Turim, em 09, 10, 16 ou 17 de março.

Primeira mão (16, 17, 23 e 24 fev):



Borussia Moenchengladbach, Ale - Manchester City, Ing



Lazio, Ita - Bayern Mounique, Ale



Atlético de Madrid, Esp - Chelsea, Ing



Leipzig, Ale - Liverpool, Ing



FC Porto, Por - Juventus, Ita



FC Barcelona, Esp - Paris Saint-Germain, Fra



Sevilha, Esp - Borussia Dortmund, Ale



Atalanta, Ita - Real Madrid, Esp



Segunda mão (09, 10, 16 e 17 mar):



Manchester City, Ing - Borussia Moenchengladbach, Ale



Bayern Mounique, Ale - Lazio, Ita



Chelsea, Ing - Atlético de Madrid, Esp



Liverpool, Ing - Leipzig, Ale



Juventus, Ita - FC Porto, Por



Paris Saint-Germain, Fra - FC Barcelona, Esp



Borussia Dortmund, Ale - Sevilha, Esp



Real Madrid, Esp - Atalanta, Ita