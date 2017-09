FC Porto deu o exemplo para Benfica e Sporting imitarem

Mário Aleixo - RTP 27 Set, 2017, 07:31 / atualizado em 27 Set, 2017, 07:31 | Liga dos Campeões

Benfica e Sporting enfrentam esta quarta-feira tarefas desiguais na segunda jornada da Liga dos Campeões em futebol, com o tetracampeão nacional a deslocar-se ao estádio do Basileia e o rival lisboeta a receber o colosso FC Barcelona.



A equipa treinada por Rui Vitória, que já poderá contar com o médio argentino Salvio, está obrigada a recuperar fora de casa, e perante o adversário teoricamente mais frágil do Grupo A, os pontos que perdeu na estreia, ao sair derrotado por 2-1 na receção ao CSKA Moscovo.



O Benfica procura também confirmar os sinais positivos fornecidos no triunfo de sábado sobre o Paços de Ferreira (2-0), para o campeonato, que pôs fim a uma série negativa de três jogos consecutivos sem vencer, nas várias competições.



O Manchester United, treinado pelo português José Mourinho e que venceu na estreia os suíços por 2-0, desloca-se à Rússia para defrontar o CSKA Moscovo, no outro jogo do agrupamento, no qual é o principal favorito a terminar no primeiro lugar.

Noite de gala em Alvalade

O Sporting protagonizou um arranque muito promissor no Grupo D, ao impor-se por 3-2 no reduto do Olympiacos -- num jogo em que chegou ao chegou aos últimos minutos a vencer por 3-0 -, mas, num grupo com Barcelona e Juventus, os "leões" terão em teoria muita dificuldade em apurar-se para os oitavos de final.



O Barcelona vai apresentar-se no estádio José Alvalade -, previsivelmente, lotado -, com a aura de equipa imbatível, em especial, depois de ter vencido em casa na primeira jornada a Juventus, vice-campeã europeia, por robusto 3-0, com um "bis" do avançado argentino Lionel Messi.



O jogo desta noite, em que os portugueses Nelson Semedo e André Gomes também poderão ser utilizados pela equipa catalã, marca também o confronto entre os dois melhores marcadores dos campeonatos europeus da época passada, Messi e o avançado holandês Bas Dost.



Na terça-feira, o FC Porto somou o seu primeiro triunfo nesta edição da prova, ao vencer em casa do Mónaco, por 3-0.