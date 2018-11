FC Porto domina Schalke 04 e está nos "oitavos" da milionária

Inês Geraldo - RTP Comentários 28 Nov, 2018, 22:14 / atualizado em 29 Nov, 2018, 08:57 | Liga dos Campeões

Com o apuramento garantido ainda antes de entrar em campo, o FC Porto não tirou o pé do acelerador e fez uma grande exibição frente ao Schalke 04. A primeira parte foi dominada pelos Dragões que tiveram em Fahrmann o grande adversário.





Danilo e Marega que o digam, já que o guardião alemão tirou o golo ao FC Porto por duas vezes com duas grandes defesas.





Na segunda parte, a equipa de Sérgio Conceição não deu grandes hipóteses. Herrera já havia ameaçado e aos 52 minutos, Éder Militão inaugurou o marcador. O defesa brasileiro correspondeu com um grande cabeceamento a um cruzamento milimétrico de Óliver Torres e fez o primeiro tento com a camisola portista.





Festa azul e branca no Dragão que teve novo episódio três minutos depois. Grande jogada de entendimento entre Brahimi e Corona, tabela entre os dois jogadores e o mexicano, isolado, picou sobre Fahrmann e fez o segundo da noite. Stambouli ainda tentou fazer o corte mas apenas confirmou o golo portista.







Já na hora de jogo, Felipe protagonizou um dos momentos do jogo. Grande pontapé de bicicleta do defesa brasileiro que viu a o remate a embater com estrondo na trave. Fahrmann estava batido. Apesar do menor ritmo de jogo, o FC Porto voltou a estar perto do 3-0. Livre estudado e remate de Corona a centímetros do poste da baliza do Schalke.





Já perto dos 90 minutos, Óliver Torres cometeu grande penalidade que Bentaleb converteu. No entanto, a festa era mesmo portuguesa, e já no fim dos descontos, Otávio isolou de forma perfeita Marega que só teve de picar sobre o guardião alemão e festejar o terceiro golo do FC Porto.





Com este resultado, o FC Porto soma 13 pontos no Grupo D da Liga dos Campeões, depois de quatro triunfos e um empate, e confirma o primeiro lugar do grupo na liga milionária.