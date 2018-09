FC Porto e Benfica apontam aos oitavos de final

Lusa Comentários 16 Set, 2018, 20:34 / atualizado em 16 Set, 2018, 20:34 | Liga dos Campeões

Na 23.ª presença, recorde que repartem com os `colossos` Real Madrid e FC Barcelona, os `dragões, que tiveram entrada direta como campeões nacionais, são candidatos mesmo ao primeiro lugar, face a Lokomotiv Moscovo, Schalke 04 e Galatasaray.

Por seu lado, o Benfica, que teve de ultrapassar Fenerbahçe e PAOK para selar a 14.ª participação e nona consecutiva, máximo histórico entre equipas lusas, tem no Bayern um `monstro intransponível`, mas pode pensar em superar Ajax e AEK Atenas.

Vencedor da I Liga em 2017/18, o FC Porto vai para a segunda época sob o comando de Sérgio Conceição, que na estreia levou os `dragões` até aos oitavos de final, fase em que acabaram derrotados pelo Liverpool, o finalista vencido.

Há um ano, os `azuis e brancos` ficaram atrás do Besiktas, mas à frente de Mónaco e Leipzig, e, agora, o objetivo passa por conseguir, no mínimo, repetir o segundo lugar, sendo que, face aos oponentes, o primeiro não parece de todo impossível.

Muito afortunado no sorteio, no que respeita ao Pote 1, o FC Porto apanhou o único que não lhe era, na teoria, superior, um Lokomotiv de Moscovo, de Manuel Fernandes e Éder, apenas 47.º do `ranking` da UEFA e sem grande experiência nestas andanças.

O Schalke 04, de Naldo, Bentaleb ou Konolyanka, e o Galatasaray, de Muslera, Nagatomo e Derdiyok ou dos ex-portistas Maicon e Fernando, são os outros adversários, que, não sendo acessíveis, também estão longe de serem temíveis.

Se o FC Porto pode, assim, aspirar à conquista do Grupo C, o Benfica tem esse sonho `vedado` no E, já que vai ter pela frente o `todo poderoso` Bayern Munique, um dos eternos candidatos ao cetro e que os `encarnados` jamais baterem nas taças europeias.

Agora sob o comando do croata Niko Kovac, os bávaros são os indiscutíveis candidatos ao triunfo, ou não tivessem uma `super` equipa, com Neuer, Hummels, Boateng, Alaba, Thigo Alcántara, Ribéry, Robben, Tolisso, Kimich, James, Müller ou Lewandowski e um ex-benfiquista Renato Sanches que nem utilizam.

Hexacampeão germânico em título, o Bayern já foi `carrasco` de Rui Vitória, quando bateu os `encarnados` nos quartos de final da edição de 2015/16 -- os alemães venceram por 1-0 em casa e empataram a dois na Luz.

Com o primeiro lugar fora de órbita, o Benfica deverá disputar o segundo com o histórico Ajax, de Blind, Schöne e Huntelaar, e o AEK Atenas, dos portugueses Hélder Lopes (castigado por quatro jogos) e André Simões.

Antes de lutarem pelo apuramento, os `encarnados` terão, em primeira instância, de `apagar` a péssima imagem deixada na temporada passada, em que somaram por derrotas os seis jogos disputados, com um golo marcado e 14 sofridos. Mau demais.

Na primeira jornada, o Benfica recebe logo o Bayern Munique, com o qual empatou em três das quatro receções europeias, num embate marcada para as 20:00 de quarta-feira.

Na véspera, o FC Porto dá o `pontapé de saída` luso na fase de grupos, face ao Schalke 04, em Gelsenkirchen, o lugar `mítico` em que conquistou, em 2003/2004, o seu segundo título europeu, numa final com os franceses do Mónaco (3-0).

