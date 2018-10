FC Porto e Raphael Guerreiro em destaque na "Champions"

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Out, 2018, 07:41 / atualizado em 25 Out, 2018, 07:42 | Liga dos Campeões

A equipa portista deu um passo importante, no grupo D, para a qualificação para os oitavos de final, mas teve um início de jogo comprometedor, tendo-lhe valido, mais uma vez, o guarda-redes Iker Casillas, que defendeu o penálti cobrado pelo internacional português Manuel Fernandes, logo aos 10 minutos.



Curiosamente, o outro português que alinha no Lokomotiv, Éder, também comprometeu a sua equipa ao provocar o penálti que colocou o FC Porto na frente do marcador, batido com sucesso por Marega, aos 26 minutos.





De resto, o FC Porto provou ser melhor equipa do que o Lokomotiv e chegou ao triunfo por 3-1, com golos de Herrera, aos 35, e de Jesus Corona, aos 47, tendo o Lokomotiv ainda reduzido aos 38, por Anton Miranchuk.





O FC Porto lidera o grupo D com sete pontos, seguido do Schalke 04 com cinco, Galatasaray soma quatro e o Lokomotiv de Mocovo ainda não pontuou.







No final da partida na capital russa o treinador dos portistas, Sérgio Conceição, falou da importância de terminar esta fase em primeiro lugar no grupo.













No outro jogo do grupo Galatasaray e Schalke não foram além de um nulo, em Istambul.

"Bis" de Raphael Guerreiro



O internacional português marcou os segundo e quarto golos, contribuindo para a goleada da sua equipa, que lidera o grupo com nove pontos, mais três do que o Atlético Madrid, enquanto Mónaco e Club Brugge, que empataram a um golo em casa deste, somam apenas um ponto, em terceiro e quarto lugares, respetivamente.

PSG "tropeça" e Tottenham desilude



O grupo é liderado pelo Liverpool, que goleou com naturalidade o Estrela Vermelha por 4-0, com seis pontos, seguido do Nápoles, com cinco, do PSG, com quatro, enquanto a equipa sérvia somou um ponto.





Em grande destaque esteve o internacional português Raphael Guerreiro, que tinha regressado à competição no passado dia 6 de outubro. Lançado em campo aos 63 minutos para o lugar do médio dinamarquês Jacob-Bruun Larsen, Guerreiro assinou um "bis" em menos de meia-hora, na goleada do Borússia sobre o Atlético Madrid, em Dortmund, por 4-0, em jogo do grupo A.De assinalar ainda o empate comprometedor dos ingleses do Tottenham em Eindhoven, frente ao PSV, com dois golos para cada lado, que os deixa em posição delicada no grupo B, em terceiro lugar com um ponto apenas somado, tal como o PSV, que é quarto.À cabeça do grupo seguem os espanhóis do FC Barcelona, que receberam e venceram os italianos do Inter por 2-0, mesmo sem poder contar com o concurso do argentino Lionel Messi, lesionado, com nove pontos, mais três do que a equipa de Milão, que está no segundo lugar.Merece ainda destaque o empate a dois golos cedido pelo Paris Saint-Germain (PSG) em casa frente ao Nápoles, cujo treinador, Carlo Ancelotti, conseguiu parar a constelação de estrelas do plantel parisiense, depois de ter vencido o Liverpool, em casa, na jornada anterior.Aliás, o Nápoles esteve a um minuto de provocar surpresa maior, visto que o PSG só conseguiu fazer o 2-2 ao minuto 90+3, pelo internacional argentino Angel Di Maria. De referir a infelicidade do lateral-esquerdo da seleção portuguesa Mário Rui, que fez um autogolo aos 61 minutos, ao tentar intercetar um cruzamento do belga Thomas Meunier.