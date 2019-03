FC Porto e Roma decidem no Dragão quem vai aos "quartos"

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Mar, 2019, 09:19 / atualizado em 04 Mar, 2019, 09:19 | Liga dos Campeões

FC Porto e AS Roma voltam a medir forças agora no Dragão | Estela Silva-Lusa

Em 12 de fevereiro, na capital italiana, a formação romana chegou a ter dois golos de vantagem, graças a um "bis" de Zaniolo, aos 70 e 76 minutos, mas um tento de Adrián Lopez, aos 79, colocou os "dragões" a necessitar apenas de vencer por 1-0, no jogo da segunda mão.



Em jogo está o apuramento para os quartos de final da mais prestigiada e milionária competição de clubes da UEFA -- seguir em frente vale 10,5 milhões de euros - , pelo que tudo o que estaá para trás será, certamente, esquecido quando o jogo arrancar, pelas 20h00.



Ao contrário do que aconteceu em Roma, Sérgio Conceição já pode contar com Marega, que recuperou de lesão muscular em tempo recorde, e Corona, depois de castigo, dois reforços importantes, bastando olhar para os números -- marcaram oito (cinco o maliano e três o mexicano) dos 16 tentos portistas na prova.



Do lado dos "dragões", está igualmente o trajeto 100 por cento vitorioso em casa na presente edição da "Champions", com triunfos face ao Galatasaray (1-0), Lokomotiv Moscovo (4-1) e ao Schalke 04 (3-1).



O que ficou para trás



O encontro entre o FC Porto e a Roma, que procuram ultrapassar pela quarta vez os oitavos de final da "Champions" -- os lusos à 11.ª presença e os italianos à sétima -, realiza-se na quarta-feira, pelas 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto.





Em termos históricos, nas provas europeias, o FC Porto virou três das seis eliminatórias em que começou a perder fora por 2-1, e pode repetir quatro das 14 receções a formações transalpinas, incluindo um 2-0 à Roma, com golos de Walsh e Costa, em 1981/82.Depois disso, há duas épocas, a formação transalpina já conseguiu, porém, empatar no Dragão (1-1), resultado que agora lhe servia na perfeição, mas que, então, nada lhe valeu, pois, na segunda mão do "play-off" de acesso à "Champions", o FC Porto venceria em Itália, uma Roma reduzida a nove, por 3-0.O conjunto italiano dá-se bem, em termos gerais, com as visitas a Portugal, e pode repetir na quarta-feira seis (três vitorias e três empates) dos oito conseguidos, sendo exceção, além do 0-2 nas Antas, o 0-1 no reduto do Vitória de Setúbal, na primeira ronda da Taça UEFA de 1990/91, mas após golear em casa por 7-0.Na presente temporada, a Roma só venceu um de três jogos fora na Liga dos Campeões, quando derrotou o CSKA de Moscovo por 2-1, tendo perdido por 3-0 com o tricampeão europeu em título Real Madrid e, já apurado, por 2-1 com o Viktoria Plzen.O bósnio Edin Dzeko, com cinco golos, é o melhor marcador da Roma na presente edição, para um total de 22 na "Champions". Na época transata, decidiu na segunda mão dos "oitavos", na receção ao Shakhtar Donetsk (1-0, após derrota fora por 2-1).