FC Porto enfrenta Liverpool carregado de ambição

08 Abr, 2019 | Liga dos Campeões

As últimas indicações dadas no último treino da equipa na cidade do Porto faz antever que o defesa esquerdo brasileiro Alex Telles, que estava lesionado, possa voltar à equipa



Também o jovem central Diogo Queirós voltou a treinar com a equipa e poderá integrar o lote de escolhidos.



De fora estão os castigados Pepe e Herrera que seguiram na comitiva liderada pelo presidente Pinto da Costa.



A acompanhar a equipa está o jornalista da Antena 1, Pedro Ferreira.





A equipa realiza o habitual treino de adaptação ao relvado, a partir das 17h45 e às 18h30 será a vez do treinador Sérgio Conceição e um jogador fazerem a antevisão da partida em conferência de imprensa.No apoio á equipa estarão em Liverpool 2900 adeptos.A UEFA nomeou o espanhol Antonio Mateu Lahoz, de 42 anos, para dirigir o jogo.