FC Porto falha liderança isolada na UEFA Youth League na última jogada

Lusa Comentários 03 Out, 2018, 17:43 / atualizado em 03 Out, 2018, 17:43 | Liga dos Campeões

Concluída a segunda jornada, a formação portista (5-2 em golos) soma os mesmos quatro pontos do Lokomotiv Moscovo (1-0), que empatou a zero na receção ao Schalke 04. Os alemães somam um ponto, tal como os turcos.



Apesar do domínio no encontro ter pertencido aos portistas, foram os turcos que estiveram perto de marcar aos 21 minutos, após uma saída em falso do guarda-redes Diogo Costa, que Karaahmet aproveitou para rematar ao poste.



O FC Porto respondeu com um remate ao ‘ferro’ da baliza turca, aos 36 minutos, por Baró, e, já na segunda parte, chegou à vantagem por João Mário, aos 63 minutos, materializando em golo o domínio que então exercia.



A vantagem durou pouco tempo, já que Recep Gul, aos 71 minutos, fez o empate, com um remate à entrada da área, em que a bola ainda bateu no poste, precisamente um minuto depois de Fábio Silva ter feito esbarrar o 2-0 no poste.



Fábio Silva, de apenas 16 anos, voltou a dar a vantagem ao FC Porto, aos 80 minutos, numa recuperação de bola à entrada da área, mas o Galatasaray chegou ao empate por Atalay Babacan, aos 90+5, com um ‘chapéu’ a Diogo Costa.



Jogo no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto, Por – Galatasaray, Tur, 2-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, João Mário, 63 minutos.



1-1, Recep Gul, 71.



2-1, Fábio Silva, 80.



2-2, Atalay Babacan, 90+5.



Equipas:



- FC Porto: Diogo Costa, Tiago Matos, Diogo Queirós, Diogo Leite, Tiago Lopes, Romário Baró (Mendonza, 75), Takang, Vieira (Vítor Ferreira, 75), João Mário (Rodrigo Valente, 90+2), Fábio Silva e Quiñones (Gonçalo Borges, 84).



(Suplentes: Meixedo, Lago Pontes Esteves, Justiniano, Vítor Ferreira, Rodrigo Valente, Gonçalo Borges e Mendonza).



Treinador: Mário Silva.



- Galatasaray: Ahmet Sem, Akdemir, Karnuçu, Lus, Kapi (Ramazan Civelek, 77), Ercan Sirin, Evren (Atalay Babacan, 30), Dogan (Kurt, 77), Recep Gul (Arslan, 77), Malik Karaahmet (Kaya, 67) e Cihan.



(Suplentes: Balaban, Arslan, Ramazan Civelek, Kurt, Atalay Babacan, Tekin e Kaya).



Treinador: Ibrahim Cezayir,



Árbitro: Ricardo de Burgos (Espanha).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Takang (38), Cihan (45) e Gonçalo Borges (80).