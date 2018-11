FC Porto fecha preparação para o Lokomotiv sem Fabiano e Aboubakar

Lusa Comentários 05 Nov, 2018, 15:36 / atualizado em 05 Nov, 2018, 15:37 | Liga dos Campeões

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, o guarda-redes brasileiro Fabiano está a contas com uma mialgia de esforço e realizou trabalho de ginásio, enquanto o avançado camaronês Vincent Aboubakar efetuou apenas tratamento.



Pelas 18:30 de hoje, no Auditório José Maria Pedroto, no Estádio do Dragão, o treinador Sérgio Conceição e um jogador farão a antevisão do encontro de terça-feira com os campeões russos.



Há duas semanas, em Moscovo, o FC Porto venceu o Lokomotiv, por 3-1, e isolou-se na liderança do grupo D da Liga dos Campeões, com sete pontos, à frente dos alemães do Schalke 04, com cinco, e dos turcos do Galatasaray, com quatro, enquanto os moscovitas ainda não pontuaram.