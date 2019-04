FC Porto fora da Champions depois de perder com o Liverpool

Inês Geraldo - RTP Comentários 17 Abr, 2019, 22:12 / atualizado em 17 Abr, 2019, 22:13 | Liga dos Campeões

Depois da derrota por 2-0 na primeira mão, o FC Porto pediu casa cheia e teve no seu público o décimo segundo jogador. Com uma entrada forte, Corona e Marega foram os primeiros a dar sinal de perigo mas sem sucesso, ainda no primeiro quarto de hora.





Aos 26 minutos, Mané marcou para o Liverpool, num golo que foi anulado por Danny Makkelie. No entanto, o VAR acabou por validar o tento que deu vantagem de três golos à equipa inglesa. Festa dos Reds no Dragão, com o FC Porto a precisar de quatro golos para passar a eliminatória.





A primeira metade terminou com um remate perigoso de Milner e nos segundos 45 minutos, a equipa de Sérgio Conceição voltou a entrar com vontade de marcar. Marega cabeceou para fora, Herrera rematou à figura de Alisson e Felipe, isolado, não conseguiu corresponder a um livre direto.





Pouco depois, a machadada final por parte do Liverpool. Grande contra-ataque da equipa de Jurgen Klopp, grande passe a rasgar de Alexander-Arnold e Salah, sozinho, só teve de bater Iker Casillas pela segunda vez na noite.







Apesar da desvantagem, o FC Porto reagiu. Éder Militão, num pontapé de canto, subiu mais alto que a defesa do Liverpool e cabeceou para o 2-1. Com a partida controlada, Mané ainda falhou um remate de baliza aberta até que Firmino fez o terceiro golo dos ingleses.







Cruzamento de Henderson e o brasileiro correspondeu com um cabeceamento que passou entre as pernas de Casillas. Aos 84 minutos, pontapé de canto para os Reds, Virgil Van Dijk sobe mais alto que os marcadores do FC Porto e estabelece o 4-1 final.





Com este resultado, o FC Porto está fora da Liga dos Campeões com um resultado agregado de 6-1, enquanto o Liverpool está nas meias-finais, onde vai defrontar o Barcelona. Na outra meia-final, o Ajax vai protagonizar um grande duelo com o Tottenham.