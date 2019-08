FC Porto inicia ataque à fase de grupos da "Champions"

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Ago, 2019, 08:26 / atualizado em 07 Ago, 2019, 09:05 | Liga dos Campeões

A equipa do FC Porto treinou no palco do jogo desta quarta-feira | fcporto.pt

Na primeira mão da terceira pré-eliminatória da "Champions" o FC Porto vai ter pela frente o terceiro classificado do último campeonato russo, equipa que aparece pela primeira vez na mais importante prova de clubes europeus.





Com apenas uma eliminação em rondas preliminares da Liga dos Campeões os "dragões" tentam carimbar a nona presença consecutiva na fase de grupos da competição, depois de uma pré-época em que apenas perderam uma vez, no encontro de apresentação aos sócios, frente ao Mónaco (1-0), somando dois triunfos e um empate nos restantes jogos à porta aberta.





O encontro com o Krasnodar pode marcar a estreia do guarda-redes Agustín Marchesín no FC Porto, apesar de o argentino apenas se ter juntado à equipa na semana passada.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador Sérgio Conceição e o capitão Danilo Pereira denotaram confiança apesar de reconhecerem as dificuldades da partida.









A história na Rússia tem sido positiva para o FC Porto, que venceu cinco vezes nas visitas ao país, arrecadando apenas uma derrota e um empate, ambas frente ao Zenit São Petersburgo.Para a nova temporada, o FC Porto reforçou-se ainda com os defesas Renzo Saravia e Iván Marçano, o médio Mateus Uribe e os avançados Luiz Díaz, Shoya Nakajima e Zé Luís, além do regresso do emprestado Sérgio Oliveira.O Krasnodar chega a esta partida com mais ritmo competitivo, uma vez que já disputou as primeiras quatro rondas do campeonato russo, com duas vitórias, um empate e uma derrota a colocá-lo no oitavo posto.O encontro está agendado para 18hoo, hora de Lisboa, e terá arbitragem do alemão Tobias Stieler.