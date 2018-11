FC Porto já pensa nos oitavos da "milionária"

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Nov, 2018, 08:37 / atualizado em 28 Nov, 2018, 08:37 | Liga dos Campeões

O campeão nacional precisa apenas de empatar com os alemães para se apurar para a fase seguinte, mas até pode perder, se, horas antes, o Galatasaray não vencer fora o Lokomotiv Moscovo, podendo, inclusive, assegurar o primeiro lugar do Grupo D a uma ronda do fim.



O Schalke 04 acompanhará o líder da I liga portuguesa se vencer no Estádio do Dragão, independentemente do resultado do Galatasaray em Moscovo, mas, tal como os “dragões”, até pode perder e seguir para os “oitavos” desde que os turcos não batam a equipa dos portugueses Manuel Fernandes e Éder, ainda sem qualquer ponto conquistado.



Na conferência de imprensa e antevisão do encontro o treinador dos portistas, Sérgio Conceição, revelou estar consciente que um ponto chega para selar o apuramento mas quer mais e manter intocável o estado de graça da equipa.





Aboubakar está lesionado e três jogadores estão em perigo de exclusão se virem o cartão amarelo: Éder Militão, Otávio e Corona.Do lado dos alemães e no lançamento da partida o técnico Tedesco denotou confiança assente num crescendo de forma da sua equipa.O árbitro romeno Ovidiu Hategan dirigirá a partida.O jogo tem relato na Antena 1 com o jornalista Fernando Eurico, a reportagem de Cláudia Martins e os comentários de Vítor Martins.