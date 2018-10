FC Porto joga em Moscovo a pensar no apuramento

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Out, 2018, 08:08 / atualizado em 24 Out, 2018, 08:08 | Liga dos Campeões

FC Porto e Schalke 04 repartem o comando do grupo com quatro pontos, seguidos do Galatasaray com três pontos.



Em Moscovo, os “dragões” vão defrontar a única equipa do grupo que ainda não somou qualquer ponto nesta edição da Liga dos Campeões. Situação que não retira dificuldade à partida.



Aboubakar é a única baixa de vulto na equipa portista.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador Sérgio Conceição disse não estar iludido por o FC Porto ter quatro pontos e o Dínamo nenhum e lembrou que o jogo tanto pode abrir as portas do apuramento à sua equipa como relançar os russos nessa corrida.





Nas previsões da meteorologia para a hora do jogo prevê-se chuva o que não parece preocupar a formação portuguesa que estaria muito mais apreensiva se fosse neve.Os “dragões” terão 400 adeptos na bancada mais algumas dezenas de emigrantes.Estes apoiantes da equipa da Invicta concentram-se três horas antes do jogo na Praça Vermelha para seguirem rumo ao Estádio do Lokomotiv.