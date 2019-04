O FC Porto entra esta quarta-feira em campo para jogar a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Liverpool. A primeira mão terminou com uma derrota por 2-0 mas agora, no Estádio do Dragão, a equipa de Sérgio Conceição espera surpreender o colosso inglês e chegar à próxima fase da Champions. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir o relato em direto na Antena 1.