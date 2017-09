FC Porto no Mónaco procura recuperar pontos perdidos

Mário Aleixo - RTP 25 Set, 2017, 08:20 / atualizado em 25 Set, 2017, 09:14 | Liga dos Campeões

A equipa aterra em Nice por volta da hora do almoço.



Mais tarde, pelas 16h45 (hora de Portugal continental), Sérgio Conceição e um jogador farão a antevisão da partida na habitual conferência de imprensa, a que se seguirá um treino no Estádio Luís II (17h30, com os primeiros 15 minutos abertos aos órgãos de comunicação social), palco da partida do dia seguinte.



No último treino no centro de estágio do Olival, em Gaia, o criativo brasileiro Otávio realizou treino integrado condicionado, enquanto André André continuou o tratamento à entorse no tornozelo esquerdo, complementado com trabalho de ginásio. Diogo Dalot também esteve ausente: treinou com a equipa de Sub-19.



Nesta altura o grupo G é comandado pelo Besiktas com três pontos, seguido de Mónaco e Leipzig com um cada e o FC Porto ainda sem qualquer ponto.