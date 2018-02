FC Porto nos `quartos` da UEFA Youth League, ao eliminar campeão Salzburgo

Lusa Comentários 21 Fev, 2018, 15:26 | Liga dos Campeões

A formação portista garantiu a terceira presença nos ‘quartos’, em cinco edições da prova para equipas de sub-19, com golos de Diogo Bessa, aos 22 minutos, Diogo Leite, 75, e Fidelis, 89. Koita marcou para os austríacos, aos 68.



O FC Porto, que joga no reduto dos ingleses do Tottenham em 13 de março, ‘vingou’ a final perdida pelo Benfica, na edição de 2016/17, e a eliminação no ‘play-off’ do Sporting, na presente temporada (2-5, na Áustria).