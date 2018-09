FC Porto: o regresso a Gelsenkirchen, um lugar feliz

Inês Geraldo - RTP Comentários 17 Set, 2018, 17:38 | Liga dos Campeões

Passados 14 anos, continua a ser um dos momentos mais marcantes da história universal do FC Porto. Uma época mágica em que os Dragões conquistaram a Europa. Aconteceu a 26 de Maio de 2004 e José Mourinho elevou uma equipa praticamente desconhecida na Europa a autênticos heróis.



O caminho não foi fácil e nunca se pode esperar que seja, quando em questão está a Liga dos Campeões. Na fase de grupos, o FC Porto defrontou o grande Real Madrid, semi-finalista da edição anterior da liga milionária e detentor de nove troféus da Taça dos Clubes Campeões Europeus e da Liga dos Campeões.



Os primeiros dois jogos não começaram da melhor maneira. Um empate em Belgrado, frente ao Partizan, e uma derrota em casa, por 3-1, frente ao Real Madrid. Tiradas as devidas ilações, seguiram-se três triunfos, frente ao Marselha e ao Partizan, no Dragão. Na última partida, empate no Santiago Bernabéu, a um golo, frente ao Real Madrid.



Daí para a frente, José Mourinho e a sua equipa deixaram para trás o Manchester United (com a célebre corrida triunfal de José Mourinho em Old Trafford), o Olympique de Lyon e o Deportivo da Corunha.





Chegados ao jogo final, o AS Monaco, de Didier Deschamps, era o adversário.







Foto: Alenichev festeja o terceiro golo do FC Porto em Gelsenkirchen - Action Images/Reuters



Em 2018, o regresso a Gelsenkirchen

Em Gelsenkirchen, o FC Porto não deu hipóteses. Carlos Alberto, Deco e Alenichev marcaram os três golos (sem resposta) que levaram o mundo portista a festejar uma conquista que fugia desde 1987 (vitória sobre o Bayern Munich com o famoso calcanhar de Madjer).O FC Porto ganhou e deixou a sua marca definitiva na era da Liga dos Campeões, tornando-se num dos imortais europeus da prova e para a história fica os grandes feitos de Vítor Baía, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Deco, Costinha, Maniche, Derlei, Nuno Valente, Benny McCarthy ou Alenichev.Não é a primeira vez que o FC Porto defronta o Schalke 04 depois do triunfo histórico no seu estádio. Em 2008, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, osregressaram a um palco feliz, mas viram Kurányi a marcar o único golo da noite, que deu a vitória à equipa da casa.No jogo da segunda mão, os azuis e brancos mostravam-se confiantes com a passagem à fase seguinte, mas a aparição de um jovem Manuel Neuer estragou os planos aos. Depois de um golo de Lisandro López, prolongamento e penáltis. O guarda-redes alemão tirou o apuramento ao FC Porto ao defender duas grandes penalidades.Esta terça-feira está marcado um novo regresso. Qualificado diretamente depois de vencer a Liga Portuguesa pela primeira vez em quatro anos, a equipa de Sérgio Conceição vai defrontar uma das sensações dada época passada.No entanto, existe grande expectativa para saber o que o Schalke pode produzir na Europa. A equipa treinada por Domenico Tedesco não está a ter performances convincentes e encontra-se no último lugar da liga alemã com zero pontos, os mesmos que o Bayer Leverkusen.Em três jogos, três derrotas. Frente a Wolfsburgo, Hertha de Berlim e Borussia de Monchengladbach.O FC Porto poderá entrar em campo tentando utilizar em seu proveito a falta de confiança do adversário, mas contra grandes jogadores como Fahrmann, Naldo, Konoplyanka, Rudy ou Breel Embolo, a equipa de Sérgio Conceição precisará de concentração para alcançar os três pontos.Desta feita, vai-se jogar num palco europeu, na maior competição continental da Europa.