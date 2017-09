FC Porto procura travar favoritismo do Mónaco

Mário Aleixo - RTP 26 Set, 2017, 07:37 / atualizado em 26 Set, 2017, 08:45 | Liga dos Campeões

O encontro entre portistas e monegascos começa às 19h45 e terá transmissão na RTP 1 e relato na Antena 1.



A equipa azul e branca avança para o encontro privada do médio André André lesionado.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos portistas Sérgio Conceição mostrou-se otimista e revelou uma mensagem de otimismo ao afirmar: "Somos líderes em Portugal e vamos dar resposta forte na Europa".





Depois de desaire caseiro com o Besiktas (3-1) na estreia, os "dragões" necessitam de pelo menos pontuar no Principado para não ficar com vida difícil no Grupo G, num jogo em que vão poder contar com o camaronês Vincent Aboubakar, que cumpriu castigo na primeira jornada.Tal como o FC Porto, a equipa de Leonardo Jardim, João Moutinho e Rony Lopes procura a primeira vitória no agrupamento, depois de ter empatado na visita aos alemães do Leipzig (1-1), que agora visitam o Besiktas, de Pepe e Ricardo Quaresma.O técnico da equipa francesa no lançamento do encontro desta noite adimitiu: "O FC Porto é uma equipa motivada. Chegou à liderança do campeonato português há poucos dias. TRem muita qualidade em termos de jogadores e um treinador que deu um cunho especial à equipa".O jogo entre Mónaco e FC Porto, que marca o regresso de Sérgio Conceição a França, depois da saída intempestiva do Nantes, durante a pré-temporada, terá arbitragem do esloveno Slavko Vincic.O único encontro entre as duas equipas remonta à final da edição de 2003/04 da Liga dos Campeões, que terminou com o triunfo dos azuis e brancos, em Gelsenkirchen, por 3-0, com golos de Carlos Alberto, Deco e Alenichev.No outro jogo do Grupo G, os turcos do Besiktas recebem os alemães do Leipzig, numa ronda em que se destaca a receção do Borussia Dortmund ao bicampeão europeu Real Madrid, de Cristiano Ronaldo.