Num grupo muito equilibrado, o FC Porto tenta esta quarta-feira colocar-se em boa posição para apurar-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao receber os alemães do Leipzig, em jogo da quarta jornada do grupo G. Em caso de vitória, os 'dragões' ultrapassam a equipa germânica, formação que se encontra no segundo lugar do grupo, com mais um ponto do que o FC Porto. (Foto: Lusa)