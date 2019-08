FC Porto só pensa no "play-off" da Liga dos Campeões

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Ago, 2019, 08:11 / atualizado em 13 Ago, 2019, 08:11 | Liga dos Campeões

A equipa do FC Porto corre para o jogo frente ao Krasnodar com o pensamento no "play-off" da Liga dos Campeões | Epa-Fernando Veludo

Um golo de Sérgio Oliveira já perto do final deixou os "dragões" em vantagem no intervalo da eliminatória e em boas condições de continuar a lutar pela nona presença consecutiva na fase de grupos da competição milionária.





Danilo, com problemas físicos, deverá falhar o embate com os russos e promete ser uma baixa de peso na formação de Sérgio Conceição, depois de já ter estado ausente em Barcelos, no último sábado, na derrota por 2-1 frente ao Gil Vicente, na primeira jornada do campeonato português.







Isso mesmo foi realçado pelo treinador Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão da partida.













No "onze" inicial deverá surgir também o avançado Marega que começou o jogo do campeonato com o Gil Vicente no banco. O maliano deverá ter a companhia de Soares ou Zé luís.





Caso confirme a qualificação, o FC Porto já sabe que no "play-off" terá pela frente os turcos do Basaksehir, do central português Miguel Vieira, ou os gregos do Olympiacos, comandados pelo técnico Pedro Martins e que contam com um trio de jogadores luso: José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence.O encontro está agendado para as 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, e será dirigida pelo italiano Marco Guida.