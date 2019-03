FC Porto sofre mas apura-se e Man. United surpreende PSG

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Mar, 2019, 08:08 / atualizado em 07 Mar, 2019, 08:08 | Liga dos Campeões

O jogo no Estádio do Dragão foi muito disputado, com o FC Porto a partir desde cedo em busca do golo que necessitava para ficar em vantagem neste duelo contra a Roma, depois de ter perdido por 2-1 em Itália, golo esse que surgiu mesmo aos 26 minutos por intermédio do avançado brasileiro Tiquinho Soares depois de uma primorosa assistência de Moussa Marega.



Porém, uma grande penalidade cometida por Éder Militão permitiu a Daniele de Rossi empatar o jogo para os romanos aos 37 minutos, colocando a formação italiana novamente em vantagem na eliminatória, com o 1-1 a manter-se até ao intervalo.



Um grande arranque do segundo tempo dos azuis e brancos foi recompensado com o golo marcado pelo maliano Marega após um cruzamento teleguiado do mexicano Corona (52), que deixou o confronto entre portugueses e italianos novamente igualado no somatório dos dois jogos.



Com o 2-1 a manter-se até aos 90 minutos, a partida foi para prolongamento, e foi aos 117 minutos, através de um penálti convertido com sucesso pelo brasileiro Alex Telles, que os "dragões" asseguraram a presença nos quartos de final da liga milionária, quatro anos depois de igual feito.

Ingleses surpreendem franceses

No outro jogo do dia, o Paris Saint-Germain - que partia na condição de favorito nesta eliminatória depois de ter batido em Inglaterra o Manchester United por dois golos sem resposta - foi surpreendido pela ex-equipa de José Mourinho e fica mais uma vez afastado da possibilidade de lutar pela conquista do troféu mais desejado na Europa (em termos de clubes).



O belga Romelu Lukaku adiantou os "red devils" logo aos dois minutos do encontro, aproveitando um erro da defesa parisiense para aumentar as esperanças dos ingleses na possibilidade de haver uma cambalhota na eliminatória.



Contudo, o PSG, que mais uma vez não contou com o 'samba' do lesionado Neymar, não tardou em empatar o jogo, através do espanhol Juan Bernat (12 minutos).



Até que, aos 30 minutos, o experiente guardião italiano Buffon teve uma má abordagem a um remate potente de Rashford e deixou a bola à mercê para Lukaku bisar no encontro, resultado que se manteve até muito perto do apito final do árbitro apesar de algumas oportunidades claras de golo para os homens da casa.



E, já depois de Di Maria ter visto um golo ser bem anulado por fora-de-jogo e de Bernat ter acertado no poste esquerdo de David de Gea, um remate de fora da área do internacional sub-21 português Diogo Dalot (entrou para o lugar do lesionado Eric Bailly aos 36 minutos) foi travado pelo braço de Kimpembe e, após consulta do VAR, foi assinalado o penálti.





Marcus Rashford não se fez rogado e, aos 90+3, finalizou com sucesso o castigo máximo e transportou o Manchester United para a próxima ronda da Liga dos Campeões.