FC Porto treina últimos detalhes a pensar no Mónaco

Mário Aleixo - RTP 05 Dez, 2017, 10:01 / atualizado em 05 Dez, 2017, 10:01 | Liga dos Campeões

O treinador Sérgio Conceição tem todo o grupo à disposição, uma vez que o boletim clínico está limpo. A exceção é Sérgio Oliveira que está castigado para a partida com os monegascos.



Uma nota para recordar que o médio Danilo, pedra fulcral do meio-campo azul e branco, se vir um cartão amarelo contra o Mónaco ficará na bancada no próximo compromisso europeu dos “dragões”.



Sérgio Conceição e um jogador farão a habitual antevisão da partida em conferência de imprensa agendada para as 18h15, no Estádio do Dragão.



À margem do encontro uma referência ao guarda-redes Fabiano que entrou na fase final da recuperação a uma rotura de ligamentos do joelho direito. A integração no grupo está para breve numa altura em que se fala cada vez mais na possível saída de Iker Casillas no mercado de janeiro.



O FC Porto informou que já vendeu 40 mil bilhetes, pelo que, o Dragão voltará a contar com casa cheia.